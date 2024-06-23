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Украина получила американскую САУ Hawkeye, которую протестирует в боевых условиях

23 июня 2024 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина испытывает самоходную артиллерийскую установку 2-CT Hawkeye в боевых условиях
Военные и САУ Hawkeye. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получила и испытывает в боевых условиях 105-мм самоходную артиллерийскую установку 2-CT Hawkeye. Раньше она находилась только на стадии тестирования в армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил директор программы AM General Майк Эванс, передает Defense Blog в воскресенье, 23 июня.

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Эванс рассказал, что САУ Украина получила в апреле этого года, а уже в начале мая ее протестировали на фронте. Бойцы, которые использовали ее, тренировались две недели, а еще одну — тестировали. Испытания Hawkeye в Украине происходит в реальных боевых условиях и с реальными целями.

В 2019 году была создана полноценная артиллерийская установка с названием "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System" как результат сотрудничества между компаниями AM General и Mandus Group. В 2021 году американская армия заключила контракт на производство двух таких самоходных артиллерийских установок специально для проведения тестов.

Артиллерийская установка может развернуться всего за 90 секунд после остановки. Ее скорострельность составляет восемь выстрелов в первые три минуты. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами — 11,6 км, а с активно-реактивными — до 19,5 км.

Напомним, министр обороны Нидерландов заявила, что они совместно с другой страной поставят Украине еще один комплекс Patriot. Чиновник не рассказала точных дат, чтобы об этом не знала РФ.

Также высший совет национальной обороны Румынии одобрил предоставление Украине системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране и президенту Клаусу Йоханнесу.

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