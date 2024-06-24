Запаси танків "Булат" в Україні — скільки машин працюють

Законсервовані надлишки танків "Булат" на заводі імені В'ячеслава Малишева у Харкові. Фото: УНІАН

Нещодавно в Україні сформували 150-ту окрему механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64 "Булат" зразка 2017 року. Попри те, що машина є основним бойовим танком України, за понад два роки повномасштабної війни запаси танків залишилися без змін.

Про це йдеться в матеріалі журналу Forbes.

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Журнал пише, що наявність власних українських танків на полі бою є дуже хорошим знаком. Такі дані можуть свідчити про те, що браку танків у війську, на відміну від БТР, чи БМП — немає.

Танки Т-64 "Булат" у Харкові перед відправкою до частин ЗСУ. Джерело: УНІАН

Саму машину у матеріалі називають "маслкаром" Холодної війни. Випускався "Булат" харківським заводом імені Малишева протягом 1963-1987 рр. Після розвалу СРСР у 1991 році українська армія залишила тисячі різних версій та модифікацій танка Т-64, які згодом були модернізовані разом з наймасовішим танком у світі, Т-72 та газотурбінним танком Т-80, який отримав аналогічний гелікоптерам двигун.

У Forbes вважають, що для ремонту та обслуговування "Булатів", український ОПК зміг не тільки встояти за весь час війни, але й налагодити потужності для вдосконалення машин. Також були підписані конструкторські угоди з Чехією та Польщею. Саме цим, на думку журналу, можна пояснити, як ЗСУ продовжують отримувати "Булати" попри їхні втрати з 2022 року.

Якщо припустити, що ЗСУ втрачає 100 таких танків на рік, а запаси після СРСР були 3000 машин, то запасів боєготових "Булатів" вистачить ще на кілька років, навіть за умовою, що не всі машини можна буде відновити після боїв.

Нагадаємо, раніше німецький збройний концерн Rheinmetall планує передати Україні новий танк Frankenstein, який працюватиме, як зенітно-гарматний комплекс, та зможе збивати ракети й дрони.

А також українські бійці на сході вперше після початку затрофеїли "танк-сарай", який виявився обшитим сталевими листами танком Т-72. Танкістів було взято в полон.