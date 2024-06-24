Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ досі мають велику кількість танків "Булат" — у Forbes підрахували наявні машини arrow

ЗСУ досі мають велику кількість танків "Булат" — у Forbes підрахували наявні машини

24 червня 2024 15:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Запаси танків "Булат" в Україні — скільки машин працюють
Законсервовані надлишки танків "Булат" на заводі імені В'ячеслава Малишева у Харкові. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно в Україні сформували 150-ту окрему механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64 "Булат" зразка 2017 року. Попри те, що машина є основним бойовим танком України, за понад два роки повномасштабної війни запаси танків залишилися без змін.

Про це йдеться в матеріалі журналу Forbes.

Читайте також:

Чим хороший "Булат"

Журнал пише, що наявність власних українських танків на полі бою є дуже хорошим знаком. Такі дані можуть свідчити про те, що браку танків у війську, на відміну від БТР, чи БМП — немає.

т-64 булат
Танки Т-64 "Булат" у Харкові перед відправкою до частин ЗСУ. Джерело: УНІАН

Саму машину у матеріалі називають "маслкаром" Холодної війни. Випускався "Булат" харківським заводом імені Малишева протягом 1963-1987 рр. Після розвалу СРСР у 1991 році українська армія залишила тисячі різних версій та модифікацій танка Т-64, які згодом були модернізовані разом з наймасовішим танком у світі, Т-72 та газотурбінним танком Т-80, який отримав аналогічний гелікоптерам двигун.

У Forbes вважають, що для ремонту та обслуговування "Булатів", український ОПК зміг не тільки встояти за весь час війни, але й налагодити потужності для вдосконалення машин. Також були підписані конструкторські угоди з Чехією та Польщею. Саме цим, на думку журналу, можна пояснити, як ЗСУ продовжують отримувати "Булати" попри їхні втрати з 2022 року.

Якщо припустити, що ЗСУ втрачає 100 таких танків на рік, а запаси після СРСР були 3000 машин, то запасів боєготових "Булатів" вистачить ще на кілька років, навіть за умовою, що не всі машини можна буде відновити після боїв.

Нагадаємо, раніше німецький збройний концерн Rheinmetall планує передати Україні новий танк Frankenstein, який працюватиме, як зенітно-гарматний комплекс, та зможе збивати ракети й дрони.

А також українські бійці на сході вперше після початку затрофеїли "танк-сарай", який виявився обшитим сталевими листами танком Т-72. Танкістів було взято в полон.

промисловість
ЗСУ
Україна
танки
військові склади
військова техніка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву