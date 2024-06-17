ЗСУ захопили танк-сарай

Український воїн на даху "танка-сараю". Фото: скриншот

Українські захисники вперше після початку агресії Російської Федерації проти нашої держави затрофеїли "танк-сарай". Його екіпаж захоплено в полон.

Відео із захопленою технікою та полоненими росіянами ширяться у Telegram-каналах.

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Подія відбулася на Східному напрямку фронту. Російський танк, який через його габарити та дивний зовнішній вигляд українські бійці прозвали "сарай", був захоплений воїнами з 22-ї окремої механізованої бригади.

На відео також можна побачити, як українські захисники в'яжуть руки захопленим у полон росіянам, які були членами екіпажу танка.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої.

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.