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Украинские воины впервые затрофеили российский "танк-сарай" — уникальное видео

17 июня 2024 13:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
ВСУ захватили танк-сарай
Украинский воин на крыше "танка-сарая". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Украинские защитники впервые после начала агрессии Российской Федерации против нашего государства затрофеили "танк-сарай". Его экипаж захвачен в плен.

Видео с захваченной техникой и пленными россиянами распространяются в Telegram-каналах.

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Событие произошло на Восточном направлении фронта. Российский танк, который из-за его габаритов и странного внешнего вида украинские бойцы прозвали "сарай", был захвачен воинами из 22-й отдельной механизированной бригады.

На видео можно увидеть, как украинские защитники вяжут руки захваченным в плен россиянам, которые были членами экипажа танка.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.

Украина
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