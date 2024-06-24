Запасы танков "Булат" в Украине — сколько машин работают

Законсервированы излишки танков "Булат" на заводе имени Вячеслава Малышева в Харькове. Фото: УНИАН

Недавно в Украине сформировали 150 отдельную механизированную бригаду, которая получила на вооружение модернизированные танки Т-64 "Булат" образца 2017 года. Несмотря на то, что машина является основным боевым танком Украины, за более чем два года полномасштабной войны, запасы танков остались без изменений.

Об этом говорится в материале журнала Forbes.

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Журнал пишет, что наличие собственных украинских танков на поле боя очень хороший знак. Такие данные могут свидетельствовать о том, что нехватки танков в армии, в отличие от БТР или БМП, нет.

Танки Т-64 "Булат" в Харькове перед отправкой в части ВСУ. Источник: УНИАН

Саму машину в материале называют "маслкаром" Холодной войны. Выпускался "Булат" харьковским заводом имени Малышева в течение 1963-1987 гг. После развала СССР в 1991 году украинская армия оставила себе тысячи разных версий и модификаций танка Т-64, которые впоследствии были модернизированы вместе с самым массовым танком в мире, Т-72 и газотурбинным Т-80, получившим аналогичный вертолетам двигатель.

В Forbes считают, что для ремонта и обслуживания "Булатов" украинский ОПК смог не только выстоять за все время войны, но и наладить мощности для усовершенствования машин. Также были подписаны конструкторские соглашения с Чехией и Польшей. Именно этим, по мнению журнала, можно объяснить, как ВСУ продолжают получать "Булаты", несмотря на их потери с 2022 года.

Если предположить, что ВСУ теряют 100 таких танков в год, а запасы после СССР были 3000 машин, то запасов боеготовых "Булатов" хватит еще на несколько лет, даже при условии, что не все машины можно будет восстановить после боев.

Напомним, ранее немецкий вооруженный концерн Rheinmetall планирует передать Украине новый танк Frankenstein, который будет работать как зенитно-пушечный комплекс, и сможет сбивать ракеты и дроны.

А также украинские бойцы на востоке впервые после начала затрофеили "танк-сарай", оказавшийся обшитым стальными листами танком Т-72. Танкисты были взяты в плен.