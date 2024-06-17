Працюватиме як ППО - Rheinmetall створює новий танк

Новий танк Rheinmetall. Фото: скриншот з відео

Німецька збройний концерн Rheinmetall планує передати Україні новий танк. Він буде працювати як протиповітряна оборона та може збивати ракети й дрони.

Про це повідомляє The Telegraph у понеділок, 17 червня.

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У компанії пояснили, що за основу для нової машини візьмуть танк Leopard 1, на корпус якого встановлять найсучаснішу зенітну систему Skyranger — вона може протистояти загрозам на коротких дистанціях. Йдеться про безпілотники та артилерію, які найчастіше використовують на передовій.

Керівник відділу наземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард заявив, що у компанії є багато основних бойових танків Leopard 1, які можна було б переобладнати.

Основне озброєння Skyranger включає 35-мм автоматичну гармату Oerlikon Revolver Gun, здатну вести вогонь з високою скорострільністю і точністю — це дозволить забезпечити збільшений боєкомплект до 35-мм гармати та ракет та кращу прохідність по бездоріжжю.

Крім того, на танк можна встановити додаткове обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей. Така військова техніка дозволить посилити обороноздатність України.

Нагадаємо, на території України з'явився перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall. Нові потужності мають пришвидшити ремонт і обслуговування німецької техніки.

Видання Bild показало кадри з нового заводу, який збройна компанія Rheinmetall відкрила на заході України. Там ремонтують німецьку пошкоджену військову техніку ЗСУ.