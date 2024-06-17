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Rheinmetall передаст Украине новый танк, который будет сбивать ракеты и дроны

17 июня 2024 18:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Будет работать как ПВО - Rheinmetall создает новый танк
Новый танк Rheinmetall. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall планирует передать Украине новый танк. Он будет работать как противовоздушная оборона и может сбивать ракеты и дроны.

Об этом сообщает The Telegraph в понедельник, 17 июня.

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В компании объяснили, что за основу новой машины возьмут танк Leopard 1, на корпус которого установят самую современную зенитную систему Skyranger — она может противостоять угрозам на коротких дистанциях. Речь идет о беспилотниках и артиллерии, которые чаще всего используют на передовой.

Руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард заявил, что у компании есть много основных боевых танков Leopard 1, которые можно было бы переоборудовать.

Основное вооружение Skyranger включает 35-мм автоматическую пушку Oerlikon Revolver Gun, способную вести огонь с высокой скорострельностью и точностью — это позволит обеспечить увеличенный боекомплект до 35-мм пушки и ракет и лучшую проходимость по бездорожью.

Кроме того, на танке можно установить дополнительное оборудование, которое может использоваться для обнаружения и сопровождения целей. Такая военная техника позволит усилить обороноспособность Украины.

Напомним, на территории Украины появился первый цех по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall. Новые мощности должны ускорить ремонт и обслуживание германской техники.

Издание Bild показало кадры с нового завода, который вооруженная компания Rheinmetall открыла на западе Украины. Там ремонтируют немецкую поврежденную военную технику ВСУ.

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