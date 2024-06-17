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ЗМІ "злили" фото з секретного заводу Rheinmetall в Україні, де ремонтують Marder та Leopard

17 червня 2024 06:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фото з заводу Rheinmetall в Україні, де ремонтують Marder та Leopard 1
Механіки ремонтують техніку. Фото: Bild
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися кадри з нового заводу, який збройна компанія Rheinmetall відкрила на заході України. Там ремонтують німецьку пошкоджену військову техніку Збройних сил України. 

Відповідні фото оприлюднило німецьке видання Bild у неділю, 16 червня.

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Фото з заводу Rheinmetall в Україні

Так, українське відгалуження Rheinmetall займається ремонтом пошкоджених БМП Marder та бойових танків Leopard 1.

Фото з заводу Rheinmetall в Україні
Пошкоджена військова техніка. Фото: Bild
Як ремонтують військову техніку в Україні
Фахівці займаються ремонтом пошкодженої військової техніки. Фото: Bild

Як відомо, торік Укроборонпром та концерн Rheinmetall домовилися налагодити спільне підприємство. Завод ремонтуватиме й обслуговуватиме військову техніку, яку Україні надали союзники, а також займатиметься локалізацією виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Хто ремонтує військову техніку для ЗСУ
Пошкоджена військова техніка. Фото: Bild
Де розташований секретний ремонтний завод Rheinmetall в Україні
Пошкоджена військова техніка. Фото: Bild

Як Rheinmetall допомагає Україні

Нагадаємо, що на території України з'явився перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall. Нові потужності мають пришвидшити ремонт і обслуговування німецької техніки. 

Також нещодавно гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. За планами, воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО.

Крім того, Паппергер активно підтримує Україну не лише в сфері ремонту й обслуговування техніки, а й передачі додаткової зброї для ЗСУ. Так, на початку травня гендиректор концерну заявив про намір доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів протягом 2024 року.

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