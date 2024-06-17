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СМИ "слили" фото с секретного завода Rheinmetall в Украине, где ремонтируют Marder и Leopard

17 июня 2024 06:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Фото с завода Rheinmetall в Украине, где ремонтируют Marder и Leopard 1
Механики ремонтируют технику. Фото: Bild
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились кадры с нового завода, который вооруженная компания Rheinmetall открыла на западе Украины. Там ремонтируют немецкую поврежденную военную технику Вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото обнародовало немецкое издание Bild в воскресенье, 16 июня.

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Фото с завода Rheinmetall в Украине

Так, украинское ответвление Rheinmetall занимается ремонтом поврежденных БМП Marder и боевых танков Leopard 1.

Фото с завода Rheinmetall в Украине
Поврежденная военная техника. Фото: Bild
Как ремонтируют военную технику в Украине
Специалисты занимаются ремонтом поврежденной военной техники. Фото: Bild

Как известно, в прошлом году Укроборонпром и концерн Rheinmetall договорились наладить совместное предприятие. Завод будет ремонтировать и обслуживать военную технику, которую предоставили Украине союзники, а также будет заниматься локализацией производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

Кто ремонтирует военную технику для ВСУ
Поврежденная военная техника. Фото: Bild
Где находится секретный ремонтный завод Rheinmetall в Украине.
Поврежденная военная техника. Фото: Bild

Как Rheinmetall помогает Украине

Напомним, что на территории Украины появился первый цех по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall. Новые мощности должны ускорить ремонт и обслуживание немецкой техники.

Также недавно гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. По планам оно будет специализироваться на производстве систем ПВО.

Кроме того, Паппергер активно поддерживает Украину не только в сфере ремонта и обслуживания техники, но и передачи дополнительного оружия для ВСУ. Так, в начале мая гендиректор концерна заявил о намерении доставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в течение 2024 года.

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