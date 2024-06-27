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Перевоспитание "Басурманина" — сколько редких трофейных БМП есть у ВСУ

27 июня 2024 15:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Трофейные БМП Басурманин — сколько редких машин вошло в ВСУ
Российская БМП "Басурманин" в Купянске в 2022 году. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В составе Вооруженных сил Украины находится немало военной техники, в том числе и трофейной боевой техники врага. Однако наиболее интересной стала боевая машина пехота "Басурманин", оказавшаяся провалом российского ВПК, которую взялись "дорабатывать" украинские военные механики.

Чем уникален, и что не так с редким трофеем ВСУ — читайте в материале Новини.LIVE.

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Бесполезный, или нет "Басурманин"

"Басурманин", по данным пропагандистских СМИ, появился в 2018 году, когда оставалось еще два года до окончания российской программы перевооружения 2010-2020 гг. Однако сначала его должна была заменить другая БМП, "Курганец", появившаяся впервые на параде в Москве в 2016 году.

бмп курганец
БМП "Курганец" на параде. Источник: росСМИ

Но созданный с нуля "Курганец" в серию так и не пошел из-за технической отсталости российской промышленности, западных санкций и процедуры банкротства "Курганмашзавода", который должен был выпускать технику. Вместо него в малую серию пошла БМП "Басурманин", которую незадолго до полномасштабного вторжения получили несколько российских бригад.

бмп басурманин война
Брошюра с характеристиками БМП "Басурманин". Источник: Армия.

"Басурманин", несмотря на грозное название, оказался простой и дешевой модернизацией давно устаревшей БМП-1. Все, что он получил — боевую башню от БТР-82, что еще больше усугубило его недостатки. В частности, существенно снизилась баллистическая защита и проходимость. Несмотря на заявленные ТТХ, "Басурманин" не получил панорамный прицел, усиление защиты и противотанковый ракетный комплекс.

"Имеющийся "Метис" можно применять только в выносном варианте. К тому же максимальная дальность его стрельбы всего два километра, которые ракета преодолевает за 12 секунд", — пишут аналитики Армия.Inform.

Реакция ВСУ на "Басурманина"

бмп басурманин трофей
Трофейная БМП "Басурманин". Фото из открытых источников

На войне "чудо враждебной техники" впервые появилось в Купянске Харьковской области. Техника принадлежала 9-й отдельной Свирско-Померанской бригаде прикрытия ВС РФ. Впервые с "Басурманином" ВСУ встретились два года назад, когда украинские десантники захватили первую такую БМП.

После этого "Басурманин" дал о себе знать осенью прошлого года. Тогда бойцы 58 ОМБр им. Ивана Выговского захватили восьмую такую машину.

бмп басурманин ссу
Трофейная БМП "Басурманин". Фото из открытых источников

Бригадные механики тогда выяснили все проблемы "Басурманина" и принялись его "дорабатывать". По данным аналитиков Oryx, как сообщало Defence Express, украинские защитники владеют восемью "Басурманами", трое из которых уже отремонтированы и введены в строй. Еще пять до сих пор на полном техобслуживании. Российская армия потеряла 41 такую единицу техники за все время полномасштабной войны.

Напомним, ранее Украина получила и испытывает в боевых условиях 105-мм САУ Hawkeye, ранее находившуюся на стадии тестирования в армии США.

Также в журнале Forbes подсчитали общее количество имеющихся в Украине основных боевых танков Т-64 "Булат", которых может хватить еще на несколько лет.

российские войска
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танки
военная техника
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