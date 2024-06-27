Трофейные БМП Басурманин — сколько редких машин вошло в ВСУ

Российская БМП "Басурманин" в Купянске в 2022 году. Фото: росСМИ

В составе Вооруженных сил Украины находится немало военной техники, в том числе и трофейной боевой техники врага. Однако наиболее интересной стала боевая машина пехота "Басурманин", оказавшаяся провалом российского ВПК, которую взялись "дорабатывать" украинские военные механики.

Чем уникален, и что не так с редким трофеем ВСУ — читайте в материале Новини.LIVE.

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Бесполезный, или нет "Басурманин"

"Басурманин", по данным пропагандистских СМИ, появился в 2018 году, когда оставалось еще два года до окончания российской программы перевооружения 2010-2020 гг. Однако сначала его должна была заменить другая БМП, "Курганец", появившаяся впервые на параде в Москве в 2016 году.

БМП "Курганец" на параде. Источник: росСМИ

Но созданный с нуля "Курганец" в серию так и не пошел из-за технической отсталости российской промышленности, западных санкций и процедуры банкротства "Курганмашзавода", который должен был выпускать технику. Вместо него в малую серию пошла БМП "Басурманин", которую незадолго до полномасштабного вторжения получили несколько российских бригад.

Брошюра с характеристиками БМП "Басурманин". Источник: Армия.

"Басурманин", несмотря на грозное название, оказался простой и дешевой модернизацией давно устаревшей БМП-1. Все, что он получил — боевую башню от БТР-82, что еще больше усугубило его недостатки. В частности, существенно снизилась баллистическая защита и проходимость. Несмотря на заявленные ТТХ, "Басурманин" не получил панорамный прицел, усиление защиты и противотанковый ракетный комплекс.

"Имеющийся "Метис" можно применять только в выносном варианте. К тому же максимальная дальность его стрельбы всего два километра, которые ракета преодолевает за 12 секунд", — пишут аналитики Армия.Inform.

Реакция ВСУ на "Басурманина"

Трофейная БМП "Басурманин". Фото из открытых источников

На войне "чудо враждебной техники" впервые появилось в Купянске Харьковской области. Техника принадлежала 9-й отдельной Свирско-Померанской бригаде прикрытия ВС РФ. Впервые с "Басурманином" ВСУ встретились два года назад, когда украинские десантники захватили первую такую БМП.

После этого "Басурманин" дал о себе знать осенью прошлого года. Тогда бойцы 58 ОМБр им. Ивана Выговского захватили восьмую такую машину.

Трофейная БМП "Басурманин". Фото из открытых источников

Бригадные механики тогда выяснили все проблемы "Басурманина" и принялись его "дорабатывать". По данным аналитиков Oryx, как сообщало Defence Express, украинские защитники владеют восемью "Басурманами", трое из которых уже отремонтированы и введены в строй. Еще пять до сих пор на полном техобслуживании. Российская армия потеряла 41 такую единицу техники за все время полномасштабной войны.

Напомним, ранее Украина получила и испытывает в боевых условиях 105-мм САУ Hawkeye, ранее находившуюся на стадии тестирования в армии США.

Также в журнале Forbes подсчитали общее количество имеющихся в Украине основных боевых танков Т-64 "Булат", которых может хватить еще на несколько лет.