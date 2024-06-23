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У ЗСУ показали ефектну роботу БМП Bradley по російській піхоті

23 червня 2024 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Знищення окупантів на фронті — бійці 47-ї бригади показали роботу Bradley
БМП Bradley працює по російській піхоті. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові за допомогою техніки продовжують знищувати окупантів. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті. 

Відео опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram у неділю, 23 червня.

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Робота Bradley на фронті

"БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади працює по ворожій піхоті", — йдеться у повідомленні.

На зворотному шляху в БМП влучив FPV-дрон, однак екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух.

Нагадаємо, українські воїни ліквідовують російських загарбників та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, захисники показали, як б'ють по позиціях окупантів на Сумському напрямку.

Також у мережу потрапило відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії. Ймовірно, там перебувало польове командування 752-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

війна
ЗСУ
Україна
військова техніка
військові
окупанти

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