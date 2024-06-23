Знищення окупантів на фронті — бійці 47-ї бригади показали роботу Bradley

БМП Bradley працює по російській піхоті. Фото: скриншот з відео

Українські військові за допомогою техніки продовжують знищувати окупантів. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті.

Відео опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram у неділю, 23 червня.

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"БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади працює по ворожій піхоті", — йдеться у повідомленні.

На зворотному шляху в БМП влучив FPV-дрон, однак екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух.

Нагадаємо, українські воїни ліквідовують російських загарбників та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, захисники показали, як б'ють по позиціях окупантів на Сумському напрямку.

Також у мережу потрапило відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії. Ймовірно, там перебувало польове командування 752-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.