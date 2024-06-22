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Ворог не пройде — Сирський показав ефектні кадри боїв ЗСУ з окупантами

22 червня 2024 10:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сирський поділився кадрами боїв ЗСУ з росіянами — ефектне відео
Виведена з ладу російська БМП-2. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські збройні сили щодня боронять нашу країну від російських загарбників. Оборонці використовують всі наявні вогневі засоби для враження ворога на лінії фронту.

Ефектні кадри роботи українських військ показав  Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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На опублікованих головкомом кадрах видно, як українські військові застосовують не тільки дрони, але й гаубично-польову некеровану реактивну артилерію. Також декілька разів під час кадрів з дрону було зафільмовано  ближні перестрілки та нищівні удари по ворожій техніці.

сирський зсу
Знищений російський танк Т-72. Джерело: скриншот

"Слідкуємо, бачимо, палимо. Майстерність українських воїнів не залишає жодних шансів російським окупантам", — пишається головком.

Допомога дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади розгромили дронами у Харківській області російський загін, який діяв за підтримки танка.

Також у підрозділі показали нічне полювання на логістику російських військ за допомогою безпілотників. 

А бійці Державної прикордонної служби України знищили ворожий розрахунок безпілотних літальних апаратів, який заховався в цивільній забудові.

російські війська
ЗСУ
Україна
дрони
війна в Україні
Олександр Сирський
бій

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