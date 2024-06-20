3 ОШБр розгромила росіян на Харківщині — відео

Український дрон перед атакою на російський танк. Фото: скриншот

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади розгромили дронами у Харківській області російський загін, який діяв за підтримкою танка. В результаті було знищено сам танк та понад 10 осіб особового складу ворога.

Ефектні кадри бою показали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 20 червня.

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Військові кажуть, що росіяни діяли за підтримкою танка. Їм вдалося знищити загін, який машина мала прикривати, а також і саму бойову машину

"Танк, який їхав на штурм наших позицій — вигорів під нуль. Спалили ворожі антени РЕБ, налетіли на скупчення живої сили та добили їх. Один з окупантів самоідентифікував себе деревом — не врятувало", — кажуть бійці.

Дрон 3 ОШБр готується атакувати російського солдата. Джерело: скриншот

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше бійці Державної прикордонної служби України знищили ворожий розрахунок безпілотних літальних апаратів, який заховався в цивільній забудові.

А також у Третій штурмовій бригаді показали нічне полювання на логістику російських військ за допомогою безпілотників.

Використовуються на війні не тільки повітряні дрони: інженери ГУР провели модернізацію українського морського дрона Magurа, встановивши на нього ракети системи "повітря-повітря".