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Третья штурмовая бригада на Харьковщине разбила дронами российский отряд и танк — эффектное видео

20 июня 2024 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
3 ОШБр разгромила россиян в Харьковской области — видео
Украинский дрон перед атакой на российский танк. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады разгромили дронами в Харьковской области российский отряд, действовавший при поддержке танка. В результате был уничтожен сам танк и более 10 человек личного состава врага.

Эффектные кадры боя показали в официальных соцсетях подразделения в четверг, 20 июня.

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Военные говорят, что россияне действовали при поддержке танка. Им удалось уничтожить отряд, который машина должна была прикрывать, а также и самую боевую машину.

"Танк, который ехал на штурм наших позиций — выгорел под ноль. Сожгли вражеские антенны РЭБ, налетели на скопление живой силы и добили их. Один из оккупантов прикинулся деревом — не спасло", — говорят бойцы.

3 ошбр
Дрон 3 ОШБр готовится атаковать русского солдата. Источник: скриншот

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили враждебный расчет беспилотных летательных аппаратов, спрятавшийся в гражданской застройке.

А также в Третьей штурмовой бригаде показали ночную охоту на логистику российских войск с помощью беспилотников.

Используются на войне не только воздушные дроны: инженеры ГУР провели модернизацию украинского морского дрона Magurа, установив на него ракеты системы "воздух-воздух".

российские войска
Украина
танки
Харьковская область
дроны
война в Украине
3 ОШБр

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