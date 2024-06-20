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Прикордонники ювелірно знищили ворожий розрахунок БпЛА — вражаюче відео

20 червня 2024 13:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Бійці ДПСУ знищили розрахунок БпЛА
Знищення російського розрахунку БпЛА. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Бійці Державної прикордонної служби України знищили ворожий розрахунок безпілотних літальних апаратів. Ворожий об'єкт було розміщено в цивільній забудові.

Відео вправної роботи прикордонників було поширене на Telegram-сторінці ДПСУ у четвер, 20 червня. 

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Знищено розрахунок БпЛА

"Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільній забудові", — говориться у короткому повідомленні.

Прикордонники зазначили, що ворожі втрати наразі з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона. 

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.

війна
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прикордонники
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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