Бойцы ГПСУ уничтожили расчет БпЛА

Уничтожение российского расчета БпЛА. Фото: скриншот

Бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили враждебный расчет беспилотных летательных аппаратов. Вражеский объект был размещен в гражданской застройке.

Видео ловкой работы пограничников было распространено на Telegram-странице ГПСУ в четверг, 20 июня.

Читайте также:

Уничтожен расчет БпЛА

"Пограничники поразили враждебный расчет БпЛА, который скрывался в гражданской застройке", — говорится в коротком сообщении.

Пограничники отметили, что вражеские потери выясняются.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.