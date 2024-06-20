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Пограничники ювелирно уничтожили вражеский расчет БпЛА — потрясающее видео

20 июня 2024 13:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Бойцы ГПСУ уничтожили расчет БпЛА
Уничтожение российского расчета БпЛА. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили враждебный расчет беспилотных летательных аппаратов. Вражеский объект был размещен в гражданской застройке.

Видео ловкой работы пограничников было распространено на Telegram-странице ГПСУ в четверг, 20 июня.

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"Пограничники поразили враждебный расчет БпЛА, который скрывался в гражданской застройке", — говорится в коротком сообщении.

Пограничники отметили, что вражеские потери выясняются.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

война
Украина
пограничники
дроны
война в Украине
ГПСУ

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