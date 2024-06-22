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Враг не пройдет — Сырский показал эффектные кадры боев ВСУ с оккупантами

22 июня 2024 10:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сырский поделился кадрами боев ВСУ с россиянами — эффектное видео
Выведенная из строя российская БМП-2. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские вооруженные силы каждый день защищают нашу страну от российских захватчиков. Защитники используют все имеющиеся огневые средства для поражения врага на линии фронта.

Эффектные кадры работы украинских войск показал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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На опубликованных главкомом кадрах видно, как украинские военные применяют не только дроны, но и гаубично полевую, так и неуправляемую реактивную артиллерию. Также несколько раз во время кадров из дрона были сняты ближние перестрелки и сокрушительные удары по вражеской технике.

сырский ссу
Уничтожен российский танк Т-72. Источник: скриншот

"Следим, видим, сжигаем. Мастерство украинских воинов не оставляет никаких шансов российским оккупантам", — гордится главком.

Помощь дронов на войне — последние новости

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады разгромили дронами в Харьковской области российский отряд, действовавший при поддержке танка.

Также в подразделении показали ночную охоту на логистику российских войск с помощью беспилотников.

А бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили враждебный расчет беспилотных летательных аппаратов, спрятавшийся в гражданской застройке.

российские войска
ВСУ
Украина
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война в Украине
Александр Сырский
бой

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