Уничтожение оккупантов на фронте — бойцы 47-й бригады показали работу Bradley

В ВСУ показали эффектную работу БМП Bradley по российской пехоте
Украинские военные с помощью техники продолжают уничтожать оккупантов. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley по российской пехоте.
Видео опубликовал Стратком ВСУ в Telegram в воскресенье, 23 июня.
Работа Bradley на фронте
"БМП Bradley 47-й отдельной механизированной бригады работает по вражеской пехоте", — говорится в сообщении.
На обратном пути в БМП попал FPV-дрон, однако экипаж даже этого не почувствовал и продолжил движение.
Напомним, украинские воины ликвидируют российских захватчиков и их технику и вооружение на нашей земле. Так, защитники показали, как бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении.
Также в сеть попало видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотевка Белгородской области России. Вероятно, там находилось полевое командование 752-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.
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