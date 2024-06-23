ВПС України атакували польовий штаб окупантів — відео

Момент удару по штабу. Фото: скриншот

В мережу потрапило відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії. Ймовірно, там перебувало польове командування 752 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

Відео показав у себе в Telegram військовослужбовець-мілблогер Анатолій Штефан.

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Як стало відомо з опублікованих кадрів, для його ураження була використана авіація, яка здійснила скид авіаційних високоточних бомб (ймовірно, JDAM) по цілі.

Найімовірніше, для ударів було використано важкі винищувачі Су-27 або фронтові бомбардувальники Су-24.

Події у Бєлгородській області — останні новини

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ успішно уразили російський пункт управління в Бєлгородській області, внаслідок чого пролунало два вибухи.

Також нещодавно у Бєлгороді сталася масштабна пожежа на складах із боєприпасами, тоді як російські МНСники заявили про "загоряння в електрощитовій".

А перед цим в російському місті Шебекіно керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було зруйновано цілий під'їзд.