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Командовать больше некому — видео удара ВСУ по полевому штабу РФ в Белгородской области

23 июня 2024 14:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВВС Украины атаковали полевой штаб оккупантов — видео
Момент удара по штабу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сеть попал видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотевка Белгородской области России. Вероятно, там находилось полевое командование 752 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Видео показал у себя в Telegram военнослужащий-милблогер Анатолий Штефан.

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Как стало известно из опубликованных кадров, для его поражения была использована авиация, осуществившая сброс авиационных высокоточных бомб (вероятно, JDAM) по цели.

Скорее всего, для ударов были использованы тяжелые истребители Су-27 или фронтовые бомбардировщики Су-24.

События в Белгородской области — последние новости

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ успешно поразили российский пункт управления в Белгородской области, в результате чего раздались два взрыва.

Также недавно в Белгороде произошел масштабный пожар на складах с боеприпасами, в то время как российские МЧСники заявили о "возгорании в электрощитовой".

А перед этим в российском городе Шебекино управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом, в результате чего был разрушен целый подъезд.

российские войска
ВСУ
взрыв
Украина
Белгородская область
самолеты
Россия

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