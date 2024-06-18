Біженців з Бєлгородської області селитимуть у Маріуполі

Людина в Маріуполі. Фото: AFP

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області загарбники будують табір для "біженців". Там планують розміщувати росіян з Бєлгородської області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Табір для біженців з Бєлгорода

За даними Андрющенка, на бульварі Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" Бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроект" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області.

"Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки", — йдеться у повідомленні.

Радник мера зауважив, що мешканців Бєлгородської області, які підтримували знищення Маріуполя — тепер ховають там від своєї ж війни. Також це демонструє ставлення росіян до місцевих мешканців, які тепер не мають ніякого пріоритету поряд з громадянами Росії.

Також він зазначив на дивному факті: цей забудовник раніше не будував нічого, окрім підстанцій. Тому, ймовірно, тендер був затверджений за хабар.

"Ото, мабуть, хтось грошей відвалив хабарями. Маріуполь стає кращим містом для вивчення російського хабарництва та корупції", — додав Андрющенко.

Скриншот допису Андрющенка

Раніше у мережі опублікували відео, на якому видно знищений комбінат "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. Від заводу залишилися лише руїни.

Також партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.