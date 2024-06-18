Беженцев из Белгородской области будут селить в Мариуполе

Человек в Мариуполе. Фото: AFP

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики строят лагерь для "беженцев". Там планируют размещать россиян из Белгородской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 18 июня.

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Лагерь для беженцев из Белгорода

По данным Андрющенко, на бульваре Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" Белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области.

"Особую пикантность ситуации придает месторасположение — бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас дерутся бездомные мариупольцы", — говорится в сообщении.

Советник мэра отметил, что жителей Белгородской области, которые поддерживали уничтожение Мариуполя, теперь прячут там от своей же войны. Также это демонстрирует отношение россиян к местным жителям, которые теперь не имеют приоритета в сравнении с гражданами России.

Также он отметил странный факт: этот застройщик раньше не строил ничего, кроме подстанций. Потому, вероятно, тендер был утвержден за взятку.

"Вот, вероятно, кто-то денег отвалил взятками. Мариуполь становится лучшим городом для изучения российского взяточничества и коррупции", — добавил Андрющенко.

Скриншот поста Андрющенко

Ранее в сети опубликовали видео, на котором виден из уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только развалины.

Также партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.