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Оккупанты строят в Мариуполе лагерь для беженцев из Белгородской области, — Андрющенко

18 июня 2024 18:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Беженцев из Белгородской области будут селить в Мариуполе
Человек в Мариуполе. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики строят лагерь для "беженцев". Там планируют размещать россиян из Белгородской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 18 июня.

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По данным Андрющенко, на бульваре Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" Белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области.

"Особую пикантность ситуации придает месторасположение — бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас дерутся бездомные мариупольцы", — говорится в сообщении.

Советник мэра отметил, что жителей Белгородской области, которые поддерживали уничтожение Мариуполя, теперь прячут там от своей же войны. Также это демонстрирует отношение россиян к местным жителям, которые теперь не имеют приоритета в сравнении с гражданами России.

Также он отметил странный факт: этот застройщик раньше не строил ничего, кроме подстанций. Потому, вероятно, тендер был утвержден за взятку.

"Вот, вероятно, кто-то денег отвалил взятками. Мариуполь становится лучшим городом для изучения российского взяточничества и коррупции", — добавил Андрющенко.

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Скриншот поста Андрющенко

Ранее в сети опубликовали видео, на котором виден из уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только развалины.

Также партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Белгородская область
Донецкая область
оккупанты
Мариуполь
беженцы
оккупация
война в Украине

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