Азовсталь у Маріуполі перетворилася на руїни — соцмережі

Зруйнований металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: скриншот

У мережі опублікували відео, на якому видно знищений комбінат "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. Від заводу залишилися лише руїни.

Відповідне відео з'явилося у Telegram каналах.

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"Азовсталь" у руїнах

На кадрах видно масштабні руйнувань. Від колись прибуткового та важливого для економіки міста та України заводу — залишилися лише уламки та руїни.

Зруйнована будівля на території заводу "Азовсталь". Фото: скриншот

Металургійний комбінат "Азовсталь" став символом героїчного опору українських військових під час російського вторгнення. Протягом 86 днів українські війська, зокрема бійці полку "Азов", утримували завод під інтенсивними обстрілами та постійними атаками окупантів. Оборона закінчилася наприкінці травня 2022 року, коли захисники були змушені вийти та потрапили в полон.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники активно знищують історичний центр захопленого ними Маріуполя з метою будівництва там власних котеджних містечок. Під загрозою опинилися частини Приморського та Центрального районів.

А окупаційна влада у Маріуполі вирішила самостійно розпоряджатися "безхазяйними" квартирами та будинками: виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти в них своїх прибічників.