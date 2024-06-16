Азовсталь в Мариуполе превратилась в руины - соцсети

Разрушенный металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: скриншот

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только руины.

Соответствующее видео появилось в Telegram каналах.

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"Азовсталь" в руинах

На кадрах видны масштабные разрушения. От некогда прибыльного и важного для экономики города и Украины завода — остались только обломки и развалины.

Разрушенное здание на территории завода "Азовсталь". Фото: скриншот

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал символом героического сопротивления украинских военных во время российского вторжения. В течение 86 дней украинские войска, в том числе бойцы полка "Азов", удерживали завод под интенсивными обстрелами и постоянными атаками оккупантов. Оборона закончилась в конце мая 2022, когда защитники были вынуждены выйти и попали в плен.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью строительства там коттеджных городков. Под угрозой оказались части Приморского и Центрального районов.

А оккупационные власти в Мариуполе решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами: выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.