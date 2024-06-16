Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сплошные руины — в сети показали, как выглядит комбинат "Азовсталь" в Мариуполе arrow

Сплошные руины — в сети показали, как выглядит комбинат "Азовсталь" в Мариуполе

16 июня 2024 21:29
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Азовсталь в Мариуполе превратилась в руины - соцсети
Разрушенный металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только руины.

Соответствующее видео появилось в Telegram каналах.

Читайте также:

"Азовсталь" в руинах

На кадрах видны масштабные разрушения. От некогда прибыльного и важного для экономики города и Украины завода — остались только обломки и развалины.

Руины завода Азовсталь
Разрушенное здание на территории завода "Азовсталь". Фото: скриншот

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал символом героического сопротивления украинских военных во время российского вторжения. В течение 86 дней украинские войска, в том числе бойцы полка "Азов", удерживали завод под интенсивными обстрелами и постоянными атаками оккупантов. Оборона закончилась в конце мая 2022, когда защитники были вынуждены выйти и попали в плен.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью строительства там коттеджных городков. Под угрозой оказались части Приморского и Центрального районов.

А оккупационные власти в Мариуполе решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами: выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.

 

Донецкая область
война в Украине
война
Россия
оккупанты
видео
Мариуполь
Азовсталь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку