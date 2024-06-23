У Нехотіївці Бєлгородської області знищено мотострілецький полк РФ

Винищувачі Повітряних сил. Фото: armyinform

Сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. Внаслідок влучань на місці лунали вибухи.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у неділю, 23 червня.

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Так, Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку окупантів. Він розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи, ціль успішно уражена.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ підтвердили знищення українськими силами місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136. Також були влучання у навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків БпЛА.

Крім того, в ніч проти 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа.