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Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

23 червня 2024 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нехотіївці Бєлгородської області знищено мотострілецький полк РФ
Винищувачі Повітряних сил. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. Внаслідок влучань на місці лунали вибухи.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у неділю, 23 червня.

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Так, Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку окупантів. Він розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи, ціль успішно уражена. 

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ підтвердили знищення українськими силами місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136. Також були влучання у навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків БпЛА.

Крім того, в ніч проти 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа.

російські війська
ЗСУ
ВМС
ППО
Бєлгородська область
війна в Україні
атака
ракетний удар

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