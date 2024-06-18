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Атака дронів на нафтобазу в Ростовській області — журналісти Схем показали наслідки

18 червня 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Який вигляд має нафтобаза у Ростовській області після атаки БпЛА
Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Безпілотники в ніч проти вівторка, 18 червня, атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.

Про це повідомляють "Схеми" у Telegram з посиланням на супутникові знімки.

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Атака на нафтобазу в Ростовській області

Журналісти отримали супутникові знімки Planet Labs, які демонструють наслідки нічної атаки безпілотників на нафтобазу у місті Азов Ростовської області. Вони зроблені о 14:30 за київським часом та показують, що на той час пожежа на території нафтобази не згасла.

Водночас через обмеження видимості через клуби диму оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно. Відомо, що об'єкт належить підприємству "Азовпродукт" — через цей російський термінал проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів на місяць. Там на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тис. кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які горіли цієї ночі.

атака на Ростовську область 18 червня
Нафтобаза в Ростовській області. Фото: Схеми

У "Схемах" зазначають, що поки не були жодних офіційних коментарів від української влади та спецслужб. Але журналісти посилаючись на власні джерела ув силових структурах повідомляють, що для ударів було залучено дрони СБУ. 
 
Також не коментувало обстріл нафтобази та пожежу і російське міноборони. Лише губернатор Ростовської області Василь Голубєв писав про загоряння резервуарів з нафтопродуктами в результаті атаки. 

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Скриншот допису "Схем"
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Скриншот допису "Схем"

Раніше джерело в СБУ для Новини.LIVE повідомило, що нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт" загалом нараховують 22 резервуари з паливом. 

Також ми писали, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області становила 5000 кубічних метрів. 

СБУ
нафта
війна в Україні
безпілотники
Росія
атака

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