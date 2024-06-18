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Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области — журналисты Схем показали последствия

18 июня 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как выглядит нефтебаза в Ростовской области после атаки БпЛА
Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Беспилотники в ночь на вторник, 18 июня, атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар, степень поврежденности трудно оценить.

Об этом сообщают "Схемы" в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки.

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Атака на нефтебазу в Ростовской области

Журналисты получили спутниковые снимки Planet Labs, демонстрирующие последствия ночной атаки беспилотников на нефтебазу в городе Азов Ростовской области. Они сделаны в 14:30 по киевскому времени и показывают, что в то время пожар на территории нефтебазы не погас.

В то же время из-за ограничения видимости через комки дыма оценить степень поражения нефтебазы сейчас сложно. Известно, что объект принадлежит предприятию "Азовпродукт" — через этот российский терминал проходит до 60 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. Там на хранении одновременно может находиться до 30 тыс. кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые горели этой ночью.

атака на Ростовскую область 18 июня
Нефтебаза в Ростовской области. Фото: Схеми

В "Схемах" отмечают, что пока не было никаких официальных комментариев от украинских властей и спецслужб. Но журналисты ссылаясь на собственные источники в силовых структурах сообщают, что для ударов были привлечены дроны СБУ.

Также не комментировало обстрел нефтебазы и пожар и российское минобороны. Только губернатор Ростовской области Василий Голубев писал о возгорании резервуаров с нефтепродуктами в результате атаки.

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Скриншот поста "Схем"
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Скриншот поста "Схем"

Ранее источник в СБУ для Новини.LIVE сообщил, что нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.

Также мы писали, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 5000 кубометров.

СБУ
нефть
война в Украине
беспилотники
Россия
атака

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