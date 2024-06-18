У Третій штурмовій зробили заяву на тлі посилення атак РФ у Луганській області

Український військовий завдає удару по окупантах. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські окупанти посилюють атаки на фронті. Вони поставили собі за мету вихід на кордони Луганської області.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Посилення атак окупантів

У бригаді наголосили, що смуга фронту Третьої штурмової в Харківській області, що межує з Луганською — наразі одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Окупанти намагаються вийти до населених пунктів Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням Борової.

"Проти підрозділів бригади — третя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю", — йдеться у повідомленні.

Від травня бійці Третьої штурмової ліквідували близько 1068 окупантів, ще майже 2292 — отримали поранення.

На штурми українських позицій ворог кидає взводи та роти особового складу. Їхню ліквідацію РФ компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 загарбників щотижня.

"Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", — йдеться у повідомленні.

Допис Третьої штурмової. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон, попри невдалі спроби порятунку.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.