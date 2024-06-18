Українські воїни знищили БРДМ ворога

Ворожа БРДМ "Бардак" за мить до знищення. Фото: скриншот

Українські воїни знищують ворожу техніку і живу силу не лише удень, але і вночі. Для цього вони ефективно застосовують бойові FPV-дрони з тепловізорами.

Відео знищення ворожої броньованої розвідувально-дозорної машини "Бардак" оприлюднили пілоти аеророзвідки Shadow у вівторок, 18 червня.

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Знищення ворожого БРДМ "Бардак"

"Українські FPV-дрони з тепловізорами знищують російський "Бардак" — слабозахищену БРДМ-2 з десантом біля населеного пункту Сокіл Донецької області", — повідомив Бутусов.

Наприкінці відео пілотів аеророзвідки Shadow можна побачити знищених ворожих солдатів.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР, за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.