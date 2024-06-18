Украинские воины уничтожили врага БРДМ

Вражеская БРДМ "Бардак" за мгновение до уничтожения. Фото: скриншот

Украинские воины уничтожают вражескую технику и живую силу не только днем, но и ночью. Для этого они эффективно применяют боевые FPV-дроны с тепловизорами.

Видео уничтожения вражеской бронированной разведывательно-дозорной машины "Бардак" опубликовали пилоты аэроразведки Shadow во вторник, 18 июня.

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"Украинские FPV-дроны с тепловизорами уничтожают российский "Бардак" — слабозащищенную БРДМ-2 с десантом возле населенного пункта Сокол Донецкой области", — сообщил Бутусов.

В конце видео пилотов аэроразведки Shadow можно увидеть уничтоженных вражеских солдат.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР, с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. Возле города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.