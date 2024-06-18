В Третьей штурмовой сделали заявление на фоне усиления атак РФ в Луганской области

Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Российские оккупанты усиливают атаки на фронте. Они поставили своей целью выход на границы Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram во вторник, 18 июня.

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Усиление атак оккупантов

В бригаде отметили, что полоса фронта Третьей штурмовой в Харьковской области, граничащей с Луганской — сейчас один из самых интенсивных участков наступления врага. Оккупанты пытаются выйти к населенным пунктам Чернещина — Первомайское, с последующим захватом Боровой.

"Против подразделений бригады — третья и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие", — говорится в сообщении.

С мая бойцы Третьей штурмовой ликвидировали около 1068 оккупантов, еще почти 2292 — получили ранения.

На штурмы украинских позиций враг бросает взводы и роты личного состава. Их ликвидацию РФ компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 захватчиков еженедельно.

"Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи", — говорится в сообщении.

Пост Третьей штурмовой. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.