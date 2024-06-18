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Тушить пожежний потяг — пожежа на нафтобазі в Ростовській області не вщухає

18 червня 2024 09:27
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Пожежа на нафтобазі в Росії не вщухає — МНС задіяло пожежний поїзд
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області, РФ. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Збільшилася площа пожежі у місті Азов Ростовської області Росії, яка охопила нафтосховище вранці вівторка. До місця направлено пожежний поїзд. 

Про це повідомила пресслужба МНС Росії у вівторок, 18 червня. 

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"В Азовському районі горить резервуар із нафтопродуктами. За оперативними даними, площа пожежі — 5000 кубічних метрів. До місця направлено пожежний поїзд. До гасіння залучено 73 фахівці та 21 одиниця техніки", — йдеться в повідомленні.

Постраждалих, традиційно, немає. Для контролю за станом повітря направлено лабораторію Росспоживнагляду.

Тушить пожежний потяг — пожежа на нафтобазі в Ростовській області не вщухає - фото 1
Допис МНС Росії. Фото: скриншот

Перед інцидентом жителі чули серію вибухів, після чого звинуватили у загорянні ЗСУ. 

За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва, пожежа розпочалася внаслідок атаки БпЛА, зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

Тушить пожежний потяг — пожежа на нафтобазі в Ростовській області не вщухає - фото 2
Допис губернатора Ростовської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у місті Бєлгороді (РФ) спалахнула масштабна пожежа на складах із боєприпасами: люди, що живуть поряд, чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму.

Також партизани руху "АТЕШ" підпалили релейну шафу на залізниці: диверсію провели неподалік російського Смоленська. 

Раніше повідомлялося, що в Саратовській області (РФ) ефектно горів газогін: вогонь було видно в радіусі кількох кілометрів. 

пожежа
Росія
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