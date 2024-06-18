Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тушит пожарный поезд — пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает arrow

Тушит пожарный поезд — пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает

18 июня 2024 09:27
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Пожар на нефтебазе в России не утихает — МЧС задействовало пожарный поезд
Пожар на нефтебазе в Ростовской области, РФ. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Увеличилась площадь пожара в городе Азов Ростовской области России, охватившего нефтехранилище утром вторника. К месту направлен пожарный поезд.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 18 июня.

Читайте также:

Пожар на нефтехранилище — детали

"В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5 000 кубических метров. К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники", — говорится в сообщении.

Пострадавших традиционно нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора.

Тушит пожарный поезд — пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает - фото 1
Сообщение МЧС России. Фото: скриншот

Перед инцидентом жители слышали серию взрывов, после чего обвинили в возгорании ВСУ.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар начался в результате атаки БпЛА, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Тушит пожарный поезд — пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает - фото 2
Сообщение губернатора Ростовской области. Фото: скриншот

Напомним, в городе Белгород (РФ) вспыхнул масштабный пожар в складах с боеприпасами: живущие рядом люди слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.

Также партизаны движения "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на железной дороге: диверсию провели недалеко от российского Смоленска.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области (РФ) эффектно горел газопровод: огонь был виден в радиусе нескольких километров.

пожар
Россия
война в Украине
беспилотники
дроны
война
стратегические предприятия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор