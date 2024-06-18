Пожар на нефтебазе в России не утихает — МЧС задействовало пожарный поезд

Пожар на нефтебазе в Ростовской области, РФ. Фото: скриншот с видео

Увеличилась площадь пожара в городе Азов Ростовской области России, охватившего нефтехранилище утром вторника. К месту направлен пожарный поезд.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 18 июня.

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"В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5 000 кубических метров. К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники", — говорится в сообщении.

Пострадавших традиционно нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора.

Сообщение МЧС России. Фото: скриншот

Перед инцидентом жители слышали серию взрывов, после чего обвинили в возгорании ВСУ.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар начался в результате атаки БпЛА, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Сообщение губернатора Ростовской области. Фото: скриншот

Напомним, в городе Белгород (РФ) вспыхнул масштабный пожар в складах с боеприпасами: живущие рядом люди слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.

Также партизаны движения "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на железной дороге: диверсию провели недалеко от российского Смоленска.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области (РФ) эффектно горел газопровод: огонь был виден в радиусе нескольких километров.