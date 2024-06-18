Пожар на нефтебазе в России не утихает — МЧС задействовало пожарный поезд

Тушит пожарный поезд — пожар на нефтебазе в Ростовской области не утихает
Увеличилась площадь пожара в городе Азов Ростовской области России, охватившего нефтехранилище утром вторника. К месту направлен пожарный поезд.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 18 июня.
Пожар на нефтехранилище — детали
"В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5 000 кубических метров. К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники", — говорится в сообщении.
Пострадавших традиционно нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора.
Перед инцидентом жители слышали серию взрывов, после чего обвинили в возгорании ВСУ.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар начался в результате атаки БпЛА, загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Напомним, в городе Белгород (РФ) вспыхнул масштабный пожар в складах с боеприпасами: живущие рядом люди слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.
Также партизаны движения "АТЕШ" подожгли релейный шкаф на железной дороге: диверсию провели недалеко от российского Смоленска.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области (РФ) эффектно горел газопровод: огонь был виден в радиусе нескольких километров.
Читайте Новини.LIVE!