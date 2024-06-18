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Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області — у СБУ повідомили подробиці

18 червня 2024 12:31
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Пожежі на нафтобазах 18 червня в Ростовській області є спецоперацією СБУ — джерела
Наслідки влучання дронів. Фото: російські Telegram канали
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, результатом якої стали вибухи та пожежі на нафтобазах в Ростовській області. Минулої ночі нафтопереробні комплекси Росії атакували дрони.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у СБУ в вівторок, 18 червня.

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Джерела у СБУ повідомили, що ніч на 18 червня була складною для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. 

Вибухи лунали всю ніч, найгучніше було в районі залізничної станції та порту. Саме там знаходяться нафтобази та термінали з паливом. 

Пожежа на нафтобазі
Пожежа на нафтобазі після влучання дронів. Фото: пресслужба СБУ

У спецслужбі зазначають, що дрони долетіли до відповідної цілі. Саме тому почалися масштабні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", — зазначило поінформоване джерело. 

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Раніше ми повідомляли, що пожежа на нафтобазах у місті Азов Ростовської області Росії 18 червня була настільки потужною, що довелося залучити пожежний потяг.

А раніше в Саратовській області Росії горів газогін: вогонь було видно в радіусі кількох кілометрів

СБУ
пожежа
війна в Україні
дрони
війна
Росія
сбу
безпілотники
стратегічні підприємства

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