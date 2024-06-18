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Ночные пожары на нефтебазах в Ростовской области — в СБУ сообщили подробности

18 июня 2024 12:31
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Пожары на нефтебазах 18 июня в Ростовской области являются спецоперацией СБУ - источники
Последствия попадания дронов. Фото: российские Telegram каналы
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию, результатом которой стали взрывы и пожары на нефтебазах в Ростовской области. Минувшей ночью нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ во вторник, 18 июня.

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Источники в СБУ сообщили, что ночь на 18 июня была сложной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.

Взрывы звучали всю ночь, громче всего было в районе железнодорожной станции и порта. Там находятся нефтебазы и терминалы с топливом.

Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе после попадания дронов. Фото: пресс-служба СБУ

В спецслужбе отмечают, что дроны долетели до цели. Поэтому начались масштабные пожары.

"СБУ и дальше будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", — отметил информированный источник.

В общей сложности дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Ранее мы сообщали, что пожар на нефтебазах в городе Азов Ростовской области России 18 июня был настолько мощным, что пришлось привлечь пожарный поезд .

А раньше в Саратовской области России горел газопровод: огонь был виден в радиусе нескольких километров .

СБУ
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