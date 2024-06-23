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Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

23 июня 2024 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Нехотеевке Белгородской области уничтожен мотострелковый полк РФ
Истребители Воздушных сил. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка россиян Белгородской области. В результате попаданий на месте раздавались взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в воскресенье, 23 июня.

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Так, Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка оккупантов. Он размещался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

По результатам боевой работы зафиксированы взрывы, цель успешно поражена.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, в ВМС ВСУ подтвердили уничтожение украинскими силами мест хранения и подготовки к применению Shahed-136. Также были попадания в учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов БпЛА.

Кроме того, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар.

российские войска
ВСУ
ВМС
ПВО
Белгородская область
война в Украине
атака
ракетный удар

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