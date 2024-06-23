В Нехотеевке Белгородской области уничтожен мотострелковый полк РФ

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области
Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка россиян Белгородской области. В результате попаданий на месте раздавались взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в воскресенье, 23 июня.
Поражение полка в Белгородской области
Так, Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка оккупантов. Он размещался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.
По результатам боевой работы зафиксированы взрывы, цель успешно поражена.
Напомним, в ВМС ВСУ подтвердили уничтожение украинскими силами мест хранения и подготовки к применению Shahed-136. Также были попадания в учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов БпЛА.
Кроме того, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар.
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