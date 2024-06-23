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У ВМС підтвердили знищення складу шахедів у Краснодарському краї

23 червня 2024 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Склад шахедів у Краснодарському краї знищили 21 червня
Пожежа на місці влучання. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Краснодарському краї у ніч проти 21 червня українські сили знищили місця зберігання та підготовки до застосування Shahed-136. Також були влучання у навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ВМС у Telegram.

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"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу шахедів та супутньої інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Про результати роботи українських сил свідчать нові супутникові знімки. Окрім засобів ураження також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків Shahed-136 та курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України.

"Військово-морські сили Збройних сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі й повітрі!" — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису ВМС

Нагадаємо, в ніч проти 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа.

Також ми писали, що дрони атакували об'єкти в Тамбовській області та в республіці Адигея.

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Росія
Шахед

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