Склад шахедов в Краснодарском крае был уничтожен 21 июня

Пожар на месте попадания. Фото: скриншот с видео

В Краснодарском крае в ночь на 21 июня украинские силы уничтожили места хранения и подготовки к применению Shahed-136. Также были попадания в учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС в Telegram.

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"Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада шахедов и сопутствующей инфраструктуры", — говорится в сообщении.

О результатах работы украинских сил говорят новые спутниковые снимки. Кроме средств поражения, также были ликвидированы квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков Shahed-136 и курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста ВМС

Напомним, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар.

Также мы писали, что дроны атаковали объекты в Тамбовской области и в республике Адыгея.