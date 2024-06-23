Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники вдарили по позиціях окупантів на Сумському напрямку — кадри влучань arrow

Прикордонники вдарили по позиціях окупантів на Сумському напрямку — кадри влучань

23 червня 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Сумському напрямку військові вдарили по окупантах
Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни ліквідовують російських загарбників та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, захисники показали, як б'ють по позиціях окупантів на Сумському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 23 червня.

Читайте також:

Удари дронами по окупантах

Прикордонники вдарили по позиціях окупантів на Сумському напрямку. Після того як дрони атакують ворога, там лунають вибухи.

А коли російські військові починають тікати, захисники наздоганяють їх FPV-дронами.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники бригади "Помста" за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

Крім того, військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.

російські війська
ЗСУ
безпілотники
прикордонники
окупанти
війна в Україні
FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони