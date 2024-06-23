На Сумському напрямку військові вдарили по окупантах

Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські воїни ліквідовують російських загарбників та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, захисники показали, як б'ють по позиціях окупантів на Сумському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 23 червня.

Читайте також:

Удари дронами по окупантах

Прикордонники вдарили по позиціях окупантів на Сумському напрямку. Після того як дрони атакують ворога, там лунають вибухи.

А коли російські військові починають тікати, захисники наздоганяють їх FPV-дронами.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники бригади "Помста" за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

Крім того, військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.