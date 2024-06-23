На Сумском направлении военные ударили по оккупантам

Пограничники ударили по позициям оккупантов на Сумском направлении — кадры попаданий
Украинские воины ликвидируют российских захватчиков и их технику и вооружение на нашей земле. Так, защитники показали, как бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 23 июня.
Удары дронами по оккупантам
Пограничники ударили по позициям оккупантов на Сумском направлении. После того как дроны атакуют врага, там раздаются взрывы.
А когда российские военные начинают бежать, защитники догоняют их FPV-дронами.
Напомним, пограничники бригады "Помста" с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.
Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.
Кроме того, военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.
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