На Сумском направлении военные ударили по оккупантам

Позиции оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские воины ликвидируют российских захватчиков и их технику и вооружение на нашей земле. Так, защитники показали, как бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 23 июня.

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Удары дронами по оккупантам

Пограничники ударили по позициям оккупантов на Сумском направлении. После того как дроны атакуют врага, там раздаются взрывы.

А когда российские военные начинают бежать, защитники догоняют их FPV-дронами.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники бригады "Помста" с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

Кроме того, военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.