Сирський показав удари по окупантах — ефектні кадри

Захід українського дрона-камікадзе на удар по цілі. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці, вочевидь, здобули паритет в дронах над російськими силами. Це стосується як дронів-камікадзе, так і розвідувальних та коригувальних дронів для артилерії.

Ефектні кадри роботи безпілотників на лінії фронту показав головком ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

"Знайдемо окупанта у будь-якій шпарині. Бачимо і нищимо. Слава Україні!", — підписав відео головком.

Застосування дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше українські прикордонники вдарили дронами по місцю зосередження російських бійців у Харківській області, знищивши двох ворожих військовиків.

Також вартові кордону на Сумському напрямку знищили дронами кілька автомобілів, замаскований бронеавтомобіль "Ведмідь" та розрахунок важкокаліберного кулемета "Корд".

А також бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти просто у бліндажах.