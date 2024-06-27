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Сирський показав ефектні кадри ударів ЗСУ по окупантах

27 червня 2024 11:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сирський показав удари по окупантах — ефектні кадри
Захід українського дрона-камікадзе на удар по цілі. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські військовослужбовці, вочевидь, здобули паритет в дронах над російськими силами. Це стосується як дронів-камікадзе, так і розвідувальних та коригувальних дронів для артилерії. 

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Застосування дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше українські прикордонники вдарили дронами по місцю зосередження російських бійців у Харківській області, знищивши двох ворожих військовиків.

Також вартові кордону на Сумському напрямку знищили дронами кілька автомобілів, замаскований бронеавтомобіль "Ведмідь" та розрахунок важкокаліберного кулемета "Корд".

А також бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти просто у бліндажах.

російські війська
ЗСУ
Україна
військова техніка
дрони
Олександр Сирський
гармата

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