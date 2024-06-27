Сырский показал удары по оккупантах — эффектные кадры

Сырский показал эффектные кадры ударов ВСУ по оккупантам
Украинские военнослужащие, очевидно, завоевали паритет в дронах над российскими силами. Это касается как дронов-камикадзе , так и разведывательных и корректирующих дронов для артиллерии.
Эффектные кадры работы беспилотников на линии фронта показал главком ВСУ Александр Сырский .
"Найдем оккупанта в любой щели. Видим и уничтожаем. Слава Украине!", — подписал видео главком.
Применение дронов на войне — последние новости
Напомним, ранее украинские пограничники ударили дронами по месту сосредоточения российских бойцов в Харьковской области, уничтожив двух вражеских военных.
Также стражи границы на Сумском направлении уничтожили дронами несколько автомобилей, замаскированный бронеавтомобиль "Медведь" и расчет крупнокалиберного пулемета "Корд".
А также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты прямо в блиндажах.
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