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Сырский показал эффектные кадры ударов ВСУ по оккупантам

27 июня 2024 11:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сырский показал удары по оккупантах — эффектные кадры
Запад украинского дрона-камикадзе на удар по цели. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские военнослужащие, очевидно, завоевали паритет в дронах над российскими силами. Это касается как дронов-камикадзе , так и разведывательных и корректирующих дронов для артиллерии.

Эффектные кадры работы беспилотников на линии фронта показал главком ВСУ Александр Сырский .

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"Найдем оккупанта в любой щели. Видим и уничтожаем. Слава Украине!", — подписал видео главком.

Применение дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее украинские пограничники ударили дронами по месту сосредоточения российских бойцов в Харьковской области, уничтожив двух вражеских военных.

Также стражи границы на Сумском направлении уничтожили дронами несколько автомобилей, замаскированный бронеавтомобиль "Медведь" и расчет крупнокалиберного пулемета "Корд".

А также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты прямо в блиндажах.

российские войска
ВСУ
Украина
военная техника
дроны
Александр Сырский
гармата

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