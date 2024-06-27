Іван Тимочко повідомив про плани з використання дронів на Покровському напрямку

Український військовий з безпілотником. Фото: t.me/zedigital

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, якщо є розпорядження про посилення дронами Покровського напрямку фронту, то, очевидно, що є план їх застосування. За його словами, Україна має достатній запас цих технічних засобів.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у четвер, 27 червня.

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План застосування дронів на Покровському напрямку

"Якщо є розпорядження про посилення дронами Покровського напрямку, то, очевидно, що є план їх застосування", — зазначив Тимочко.

За його словами, це також означає, що Україна має запас дронів. Тимочко наголосив, що успіх їх використання на конкретному напрямку залежить від військових.

Нагадаємо, українські воїни і надалі продовжують знищувати ворожі сили противника. Танкісти 92-ї бригади імені І. Сірка завдавали удари по окупантах попри влучання у машину ворожого FPV-дрона.

Також 26 червня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.