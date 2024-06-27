Иван Тимочко сообщил о планах по использованию дронов на Покровском направлении

Украинский военный с беспилотником. Фото: t.me/zedigital

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, если есть распоряжение об усилении дронами Покровского направления фронта, то очевидно, что есть план их применения. По его словам, Украина имеет достаточный запас этих технических средств.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в четверг, 27 июня.

Читайте также:

План применения дронов на Покровском направлении

"Если есть распоряжение об усилении дронами Покровского направления, то очевидно, что есть план их применения", — отметил Тимочко.

По его словам, это также означает, что у Украины есть запас дронов. Тимочко подчеркнул, что успех их использования на конкретном направлении зависит от военных.

Напомним, украинские воины и дальше продолжают уничтожать вражеские силы противника. Танкисты 92-й бригады имени И. Сирко наносили удары по оккупантам, несмотря на попадание в машину вражеского FPV-дрона.

Также 26 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время визита в Донецкую область отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.