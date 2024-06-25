Прикордонники знищили шістьох окупантів на Сіверському напрямку

Прикордонники знищують російських військових. Фото: скриншот ДПСУ

Українські військові продовжують знищувати окупантів на наших територіях. Завдяки ударним дронам прикордонники бригади "Помста" ліквідували шістьох росіян, ще двоє були поранені.

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби в Україні у вівторок, 25 червня.

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Ліквідація окупантів дронами

Внаслідок роботи ударних дронів українським прикордонникам бригади "Помста" вдалося знищити шістьох росіян на Сіверському напрямку, ще двох було уражено.

Нагадаємо, бійці 38 окремої бригади морської піхоти показали ювелірну роботу оператора дрона. Український ударний безпілотник влучив просто в окупанта, який переховувався за будівлею.

Також військові прикордонної бригади "Помста" під час відбиття зухвалого штурму росіян на Бахмутському напрямку знищили не лише піхоту противника, а й купу техніки.