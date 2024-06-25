Український дрон-камікадзе ліквідував окупанта — відео 38 ОБрМП

Пряме влучання — бійці 38 ОБрМП показали ліквідацію окупанта
Вистежили та знищили — бійці 38 окремої бригади морської піхоти показали ювелірну роботу оператора дрона. Український ударний безпілотник влучив просто в окупанта, який переховувався за будівлею.
Відео опубліковано в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" у вівторок, 25 червня.
Робота українських дронів по загарбниках
"Розбомбили центр прінятія рєшеній москалику", — йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, на Харківщині під час штурму опорного пункту росіян бійці 36-ї ОБрМП атакували ворога з повітря: по позиціях загарбників вдарили за допомогою FPV-дрона.
Також військові прикордонної бригади "Помста" під час відбиття зухвалого штурму росіян на Бахмутському напрямку знищили не лише піхоту противника, а й купу техніки.
Раніше ми повідомляли, як на Запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили російські позиції.
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