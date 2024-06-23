Безпілотники знищили російську техніку та особовий склад на фронті — відео

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Оператори безпілотних літальних апаратів продовжують успішно знищувати техніку та особовий склад російських загарбників. Попри спроби окупантів маскуватися, українські дрони знаходять ворога.

Відео роботи операторів БпЛА 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ та придатних підрозділів показали у Генштабі ЗСУ в неділю, 23 червня.

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У Генштабі розповідають, що попри спроби окупантів маскуватися, українські дрони знаходять і знищують ворога.

"Ворожі бронемашини, гармати, піхота — приречені, коли на полювання вилітають дрони 71 ОЄБр", — йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що робота операторів БпЛА не припиняється, а їхні зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити максимальну ефективність у знищенні ворога.

"⁨⁨⁨⁨Знищення ворога триває щодня, без перепочинку для окупантів", — додали у Генштабі.

Раніше Третя штурмова показала унікальне відео окопного бою на Харківщині. Боєць 1-го механізованого батальйону дістав поранення, але зміг продовжити виконання бойового завдання і ліквідував окупантів.

Також ми повідомляли, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті.