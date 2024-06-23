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У Генштабі показали відео, як десантники знищують російську техніку та піхоту

23 червня 2024 21:56
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Безпілотники знищили російську техніку та особовий склад на фронті — відео
Знищення російської техніки. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Оператори безпілотних літальних апаратів продовжують успішно знищувати техніку та особовий склад російських загарбників. Попри спроби окупантів маскуватися, українські дрони знаходять ворога.

Відео роботи операторів БпЛА 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ та придатних підрозділів показали у Генштабі ЗСУ в неділю, 23 червня.

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Що знищили українські дрони

У Генштабі розповідають, що попри спроби окупантів маскуватися, українські дрони знаходять і знищують ворога.

"Ворожі бронемашини, гармати, піхота — приречені, коли на полювання вилітають дрони 71 ОЄБр", — йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що робота операторів БпЛА не припиняється, а їхні зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити максимальну ефективність у знищенні ворога.

"⁨⁨⁨⁨Знищення ворога триває щодня, без перепочинку для окупантів", — додали у Генштабі.

Раніше Третя штурмова показала унікальне відео окопного бою на Харківщині. Боєць 1-го механізованого батальйону дістав поранення, але зміг продовжити виконання бойового завдання і ліквідував окупантів.

Також ми повідомляли, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті. 

війна
ЗСУ
безпілотники
військова техніка
окупанти
Генштаб ЗСУ
дрони
війна в Україні
десант
FPV-дрони

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