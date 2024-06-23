На Харківщині боєць ЗСУ ліквідував двох російських окупантів в окопі

Боєць ЗСУ знищує російських окупантів. Фото: скриншот

Кадри бою на Харківщині показують героїзм і незламність українських воїнів у боротьбі з окупантами. Зокрема, показана ліквідація загарбників в окопі.

Відповідне відео опублікував 1-й механізований батальйон 3-ї ОШБр у неділю, 23 червня.

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Українські військові розповідають, що боєць 1-го механізованого батальйону дістав поранення під час окопного бою, але зміг продовжити виконання бойового завдання.

"Його присипало в бліндажі, але він відкопався і навалив зі стрілковки двом окупантам", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти отримали смертельні поранення і були ліквідовані.

Після успішної ліквідації ворогів боєць продовжив виконувати своє бойове завдання, демонструючи непохитну волю та високий професіоналізм.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали, як вони за допомогою дронів нищать російську піхоту. Оператори вдало справились із роботою і скинули боєприпаси прямо на голови окупантам.

Також ми писали, що українські бійці взводу БпЛА першого штурмового батальйона ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.