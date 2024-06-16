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Бійці Третьої штурмової ліквідували ворожу піхоту та знищили протиракетний комплекс — відео

16 червня 2024 18:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харківській області ЗСУ знищили російську піхоту та техніку
Влучання по окупантах. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують наступати на Харківську область. Однак українські захисники знищують окупантів, які прийшли на нашу землю.

Відео ліквідації ворога оприлюднила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у неділю, 16 червня.

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Знищення окупантів на Харківщині

На Харківському напрямку бійці безпілотних систем, першого та другого штурмового та першого механізованого батальйонів "знесли" окупантам дах і розкидали ворожу піхоту за допомогою FPV-дронів.

Захисники влучними ударами ліквідували окупантів під час накату вздовж посадки, в окопах та в будівлі, де вони намагалися заховатися. Також вони знищили протитанковий ракетний комплекс на позиції росіян.

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Скриншот допису 3-ї штурмової

Раніше українські бійці взводу БпЛА першого штурмового батальйона ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.

Також ми писали, що прикордонники з бригади Гвардії наступу "Помста" ефективно знищили ворожу артилерію за допомогою FPV-дронів.

російські війська
окупанти
штурмова бригада
війна в Україні
військова техніка

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