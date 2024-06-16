В Харьковской области ВСУ уничтожили российскую пехоту и технику

Попадание по оккупантам. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики продолжают наступать на Харьковскую область. Однако украинские защитники уничтожают оккупантов, которые пришли на нашу землю.

Видео ликвидации врага обнародовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы беспилотных систем, первого и второго штурмового и первого механизированного батальонов "снесли" оккупантам крышу и разбросали вражескую пехоту с помощью FPV-дронов.

Защитники точными ударами ликвидировали оккупантов во время наката вдоль посадки, в окопах и в здании, где они пытались спрятаться. Также они уничтожили противотанковый ракетный комплекс на позиции россиян.

Скриншот поста 3-й штурмовой

Ранее украинские бойцы взвода БпЛА первого штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.

Также мы писали, что пограничники из бригады Гвардии наступу "Помста" эффективно уничтожили вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов.