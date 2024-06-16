Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы Третьей штурмовой ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили противоракетный комплекс — видео arrow

Бойцы Третьей штурмовой ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили противоракетный комплекс — видео

16 июня 2024 18:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской области ВСУ уничтожили российскую пехоту и технику
Попадание по оккупантам. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступать на Харьковскую область. Однако украинские защитники уничтожают оккупантов, которые пришли на нашу землю.

Видео ликвидации врага обнародовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы беспилотных систем, первого и второго штурмового и первого механизированного батальонов "снесли" оккупантам крышу и разбросали вражескую пехоту с помощью FPV-дронов.

Защитники точными ударами ликвидировали оккупантов во время наката вдоль посадки, в окопах и в здании, где они пытались спрятаться. Также они уничтожили противотанковый ракетный комплекс на позиции россиян.

null
Скриншот поста 3-й штурмовой

Ранее украинские бойцы взвода БпЛА первого штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.

Также мы писали, что пограничники из бригады Гвардии наступу "Помста" эффективно уничтожили вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов.

российские войска
оккупанты
штурмовая бригада
война в Украине
военная техника

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку