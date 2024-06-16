В Харьковской области ВСУ уничтожили российскую пехоту и технику

Бойцы Третьей штурмовой ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили противоракетный комплекс — видео
Российские захватчики продолжают наступать на Харьковскую область. Однако украинские защитники уничтожают оккупантов, которые пришли на нашу землю.
Видео ликвидации врага обнародовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 16 июня.
Уничтожение оккупантов на Харьковщине
На Харьковском направлении бойцы беспилотных систем, первого и второго штурмового и первого механизированного батальонов "снесли" оккупантам крышу и разбросали вражескую пехоту с помощью FPV-дронов.
Защитники точными ударами ликвидировали оккупантов во время наката вдоль посадки, в окопах и в здании, где они пытались спрятаться. Также они уничтожили противотанковый ракетный комплекс на позиции россиян.
Ранее украинские бойцы взвода БпЛА первого штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.
Также мы писали, что пограничники из бригады Гвардии наступу "Помста" эффективно уничтожили вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов.
Читайте Новини.LIVE!